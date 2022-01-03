Россиянам напомнили о двух важных прибавках к пенсии в 2022 году

В апреле и октябре 2022 года российских пенсионеров ждет индексация социальных пенсий, а также прибавка к пенсии для военных. Об этом в интервью LIFE.ru рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

«Две важные прибавки будут с 1 апреля и с 1 октября. С 1 апреля 2022 года предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%», — отметил эксперт.

С 1 октября 2022 года предполагается индексация на 4% военных пенсий, добавил Кузнецов.

Юрист также напомнил, что у некоторых категорий пенсионеров индексация происходит в определенные месяцы. Это касается, например, членов летных экипажей и шахтеров, у которых размер начислений изменяется каждые три месяца. Помимо этого, с 1 августа 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) повысит страховые пенсии работающим пенсионерам.

Ранее стало известно, что россиянам, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. Кроме того, должен быть наработан достаточный страховой стаж. Для мужчин длительность стажа составляет 25 лет, для женщин — 20 лет.