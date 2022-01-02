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Экономист назвал месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск

Экономист Матвеев: отпуск в марте, августе, сентябре и декабре позволит сохранить зарплату

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев заявил в разговоре с URA.RU, что людям, зарплата которых зависит от количества рабочих дней, выгоднее всего брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре.

«Допустим, в январе вы работаете на 10 дней меньше, чем в остальные месяцы, но зарплату получаете такую же. Получается, что у вас один рабочий день стоит дороже. И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада», — объяснил он.

Если подсчитать рабочие дни в каждом месяце, выяснится, что лучше всего уходить в отпуск в первый месяц осени, зимы и весны, а также в последний месяц лета, резюмировал экономист.

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