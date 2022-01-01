Экономике Украины предсказали падение

Украина в 2022 году окажется перед серьезными вызовами и рисками, страну ждет дальнейшее падение экономики. Об этом в интервью сайту 112.ua. заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

«Первый [риск] - дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес», — рассказал он.

Медведчук также предрек стране энергетический кризис и рост цен на продовольственные товары. По его словам, данные проблемы на Украине «увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках». Кроме того, кризис в стране подтверждается спекулятивными сделками с землей, попытками скупить ее, а также уничтожением сельского хозяйства.

В конце декабря председатель объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский заявил, что из-за высоких цен на газ в стране могут закрыться компании по производству продуктов питания. По словам представителя местного бизнеса, украинцы могут лишиться основных продуктов. Чагаровский указал, что молочная отрасль уже полгода испытывает глубокий кризис. Компании работают в убыток.