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Экономике Украины предсказали падение

Медведчук: Украину в 2022 году ожидает дальнейшее падение экономики из-за непрофессиональной политики

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украина в 2022 году окажется перед серьезными вызовами и рисками, страну ждет дальнейшее падение экономики. Об этом в интервью сайту 112.ua. заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

«Первый [риск] - дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес», — рассказал он.

Медведчук также предрек стране энергетический кризис и рост цен на продовольственные товары. По его словам, данные проблемы на Украине «увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках». Кроме того, кризис в стране подтверждается спекулятивными сделками с землей, попытками скупить ее, а также уничтожением сельского хозяйства.

В конце декабря председатель объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский заявил, что из-за высоких цен на газ в стране могут закрыться компании по производству продуктов питания. По словам представителя местного бизнеса, украинцы могут лишиться основных продуктов. Чагаровский указал, что молочная отрасль уже полгода испытывает глубокий кризис. Компании работают в убыток.

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