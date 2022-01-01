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На Украине закрыли порты для российских судов

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

С 1 января текущего года в силу вступил закон, который запрещает доступ российским судам во внутренние воды Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Закон, принятый украинским парламентом в декабре прошлого года, запрещает судам под флагом РФ перевозку пассажиров и грузов в международных рейсах между речными портами. Аналогичный запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

«Запрещен вход на территорию Украины судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях», — говорится в документе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что в 2022 году украинское военные сфотографируются в Крыму

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