Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новогоднее обращение Путина к россиянам стало самым продолжительным 16:59
«Гоблин» Пучков назвал два российских фильма «рвотным порошком» 16:54
Уилшир оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 16:52
В ОАК оценили выполнение гособоронзаказа в России на 2021 год 16:52
В Крыму предложили Украине ввести санкции против президента США 16:48
«Пусть все будет хорошо»: Медведев поздравил россиян с Новым годом 16:46
Клебо объяснил, как ему удалось обогнать Большунова в гонке на «Тур де... 16:43
В партии Зеленского прокомментировали сообщения о ее переименовании 16:38
В Госдуме заявили об изменениях Украины, угрожающих безопасности России 16:37
В Италии назвали четыре клуба, которые претендуют на Миранчука 16:33

Просчеты стран Запада привели их к масштабному энергетическому коллапсу

Foreign Policy: западные страны не справились с энергетическим кризисом в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Twitter

Западные страны просчитались и это привело их к масштабному энергетическому коллапсу. Об этом в статье для американского издания Foreign Policy заявил Кит Джонсон.

«Последствия этого кризиса ощутили почти все. Европейские правительства оказались под огнем критики, потому что цены на природный газ и электричество взлетели до заоблачных высот», — пишет он.

По словам колумниста, в подобных условиях Брюссель отчаянно пытался увеличить поставки топлива, от которого пытался отказаться уже в течение нескольких лет.

Джонсон указывает на то, что неумелая политика и близорукость США и Европы также внесли свою лепту в подорожание сырья. Из-за либерализации энергетики невидимая рука рынка начала диктовать закупочные цены на газ и поставила таким образом под удар многие отрасли экономики.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе может усугубиться из-за сокращений поставок российского газа в Германию по основному транзитному маршруту, через газопровод «Ямал-Европа».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть