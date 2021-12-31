Просчеты стран Запада привели их к масштабному энергетическому коллапсу

Западные страны просчитались и это привело их к масштабному энергетическому коллапсу. Об этом в статье для американского издания Foreign Policy заявил Кит Джонсон.

«Последствия этого кризиса ощутили почти все. Европейские правительства оказались под огнем критики, потому что цены на природный газ и электричество взлетели до заоблачных высот», — пишет он.

По словам колумниста, в подобных условиях Брюссель отчаянно пытался увеличить поставки топлива, от которого пытался отказаться уже в течение нескольких лет.

Джонсон указывает на то, что неумелая политика и близорукость США и Европы также внесли свою лепту в подорожание сырья. Из-за либерализации энергетики невидимая рука рынка начала диктовать закупочные цены на газ и поставила таким образом под удар многие отрасли экономики.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе может усугубиться из-за сокращений поставок российского газа в Германию по основному транзитному маршруту, через газопровод «Ямал-Европа».