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«Газпром» вывел из Нидерландов актив на 1 млрд евро

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская компания «Газпром» в предпоследний рабочий день 2021 года успела вывести из юрисдикции Нидерландов актив, который составляет не менее одного миллиарда евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, речь о 24,98% доли в «Ачим девелопмент». Данная фирма является оператором освоения четвертого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Выяснилось, что 29 декабря перерегистрировали с нидерландской компании Gazprom Finance BV на «Газпром капитал».

Также с 1 января 2022 года прекратит свое действие соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами.

На долю 24,98% претендует австрийская OMV.

В текущем году РФ вышла из соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Ранее в России назвали условия для увеличения поставок газа в Европу.

Также в бундестаге оценили роль «Северного Потока-2» для энергобаланса Германии.

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