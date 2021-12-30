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В Польше обвинили Евросоюз в высоких ценах на газ

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Olivier Hoslet/AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что и Россия, и Европа несут ответственность за высокие цены на газ. Об этом сообщает Польское радио.

По его словам, «Северный поток — 2» является инструментом «газового шантажа».

«Сегодня ответственность несет Россия, а Брюссель совместно несет ответственность за очень высокие цены на энергоносители, очень высокие цены на газ, очень высокие цены на электроэнергию. Они, в свою очередь, приводят к высоким ценам на различные продукты и услуги», — считает Моравецкий.

Он считает, что ЕС необходимо ответить на «шантаж» решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием долговременной газовой и энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе стоимость газа в Европе стремительно росла. Так, 21 декабря был побит исторический рекорд — стоимость газа превысила $2000, в какой-то момент цена тысячи кубов составляла $2190,4. 30 декабря газ в Европе подешевел почти до $1000.

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