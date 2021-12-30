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Galina Blanca покидает российский рынок

Российского производителя продукции Gallina Blanca приобретет непальский производитель лапши

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Gallina Blanca

GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, покидает российский рынок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО «СиДжи Фудс» (непальский производитель лапши Wai Wai) купить ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (российская структура GBFoods), пишет «Коммерсантъ».

«Юроп Фудс ГБ» с 1998 года управляет фабрикой в Нижегородской области. Предприятие выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, макаронные изделия и приправы.

Сообщается, что в 2020 году выручка компании снизилась на 6%, до 1,52 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 33% — до 133 млн руб. В России реализуется около 70% продукции, остальное поставляется в страны СНГ. Согласно отчетности «Юроп Фудс ГБ» за прошлый год, бизнес организации оказался под давлением в связи с нестабильной экономической ситуацией, а удорожание импортных поставок в результате колебаний курсов валют могло привести к уменьшению доходности.

Как рассказал источник издания, российский бизнес GBFoods могли приобрести и другие компании. По его словам, сам бренд Galina Blanca не входил в сделку. Также источник указал, стоимость сделки могла составить 1–1,5 млрд руб.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что с января по ноябрь 2021 года в России продали более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% выше прошлогодних показателей за аналогичный период.

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