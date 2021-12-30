Уровень экономической надежды россиян упал ниже значений 1998 года

Россиян, считающих, что 2022 год принесет с собой экономические проблемы, оказалось в пять раз больше, чем тех, кто ждет процветания. Это следует из исследования компании Gallup IA, опубликованных холдингом «Ромир».

В 2021 году индекс экономической надежды россиян составил минус 42 процентных пункта. Эти значения близки к абсолютному за четверть века рекорду. Процветания России ожидают 11% опрошенных, а трудностей – 53%, отмечается в исследовании. Еще четверть полагает, что ничего не поменяется.

Самый низкий индекс был зафиксирован в 2013 году, когда он опустился до минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был лишь 1998 год (минус 41 п.п.). Все эти даты связаны с глобальными экономическими потрясениями в России.

В 1998 году Россия объявила дефолт по гособязательствам, а в 2013 году экономика страны резко упала и находилась в положении, которое было хуже мирового. Последние два года ассоциируются с пандемией и локдаунами, из-за чего закрывались многие бизнесы и выросла инфляция.

«Наступает новая реальность — неопределенность, которая у населения Земли вызывает новую волну опасений и пессимизма», — отмечает президент «Ромира» Андрей Милехин.

Индекс экономической надежды считается как разница между теми, кто ожидает процветания и трудностей в следующем году. Ее измерение производится в процентных пунктах.

В прошлом году уровень надежды россиян на процветание экономики в 2021 году оказался одним из самых низких за всю историю наблюдений, упав до показателей 1998 года, составив минус 41 п.п.