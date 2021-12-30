В Минфине оценили перспективы повышения налогов

В ближайшие три года повышения ставок налогов, в том числе НДФЛ, не планируется. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА «Новости».

«А что будет дальше, в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышения ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — рассказал глава Минфина.

С 2021 года РФ отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив с 13% до 15% ставку для доходов свыше 5 млн руб. в год.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Новая стратегия направлена на то, чтобы деклараций не было вообще, пояснил чиновник. Он указал, что плательщики должны видеть, что ведомство не только их контролирует, но и идет им навстречу, автоматизируя сервисы.