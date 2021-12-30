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Forbes назвал самых обедневших российских миллиардеров

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

К концу 2021 года из 104 российских миллиардеров 29 ушли в минус и потеряли деньги. Состояние самого «невезучего» из них сократилось почти на $6 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов занял первое место в списке российских миллиардеров, которые больше всего потеряли по итогам 2021 года. Его состояние уменьшилось на $6 млрд и теперь составляет $14,92 млрд.

На втором месте Виктор Вексельберг, который потерял $3 млрд и теперь его общее состояние — $9,3 млрд. В тройке лидеров оказался совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик. Его прибыль в первом полугодии 2021 года уменьшилась в пять раз по сравнению с первым полугодием «доковидного» 2019 года. В этом году он потерял $668 млн. Его состояние составляет $1,8 млрд.

Четвертая строчка у Андрея Козицына, который владеет пакетами акций УГМК, «УГМК-Транс» и «Кузбассразрезуголь». К концу года его состояние уменьшилось на $615 млн до $5,79 млрд. Замыкает пятерку антирейтинга Евгений Евтушенко, владелец 59% акций АФК «Система». Он потерял $414 млн (состояние снизилось до $2,54 млрд).

21 декабря сообщалось, что китайские миллиардеры стали лидерами в списке мировых богачей, больше всего потерявших денег по итогам 2021 года. Лидером стал основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуанг. Его состояние уменьшилось на $40,2 млрд.

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