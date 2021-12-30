На Украине производители продуктов предупредили об угрозе закрытия предприятий

На Украине компании по производству продуктов могут закрыться. Председатель объединения «Союз молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский заявил, что такая угроза нависла из-за высоких цен на газ. Об этом он рассказал УНИАН.

По словам представителя местного бизнеса, украинцы могут лишиться основных продуктов.

Чагаровский указал, что молочная отрасль уже полгода испытывает глубокий кризис. Компании работают в убыток.

Если цены на газ продолжат расти, то предприятиям придется закрыться, заключил бизнесмен.

Исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, в свою очередь, заявил, что его отрасли тоже придется или сокращать, или останавливать производство.

Ранее сообщалось, что Украине грозит дефицит трех продуктов из-за цен на газ. Карпенко рассказал, что из-за высоких цен на газ Украина может остаться без хлеба, молока и мяса птицы.