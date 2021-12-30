Россияне смогут оформить новый налоговый вычет с 1 января

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров рассказал, что начиная с 1 января 2022 года россияне смогут сэкономить до 15,6 тыс. рублей в год благодаря новому налоговому вычету за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей», — заявил Захаров.

Он подчеркнул, что получить вычет может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка. Но для его оформления необходимо, чтобы основным видом деятельности организации, которая оказывает услуги, были физкультура и спорт.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить размер налогового вычета при покупке жилья семьями с детьми на 1 млн рублей (из которых можно вернуть 13% НДФЛ) за каждого ребенка.