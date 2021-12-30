Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эксперт рассказал, как ЕС справится с дефицитом газа в ПХГ 04:11
Ртутные термометры могут исчезнуть в России 04:07
В ФИДЕ ответили на слова Карлсена об «идиотских правилах» 04:04
ВДВ получили новейшие машины управления артиллерийским огнем 03:59
На Украине призвали начать собирать вещи на случай войны с Россией 03:44
Российский биатлонист рассказал о конфликте с тренером сборной 03:38
«Индекс оливье» вырос за год 03:23
Стала известна еще одна причина отмены МЧМ-2022 03:19
В США объявили дату телефонных переговоров Байдена и Путина 03:09
Украина приостановила разработку вакцины от COVID-19 03:07

В ЦБ заявили о приближении российской экономики к состоянию «перегрева»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей. По словам эксперта, она близка к состоянию «перегрева», о чем свидетельствует ситуация на рынке труда. Об этом Тремасов рассказал в интервью кандидату экономических наук, профессору НИУ ВШЭ Евгению Когану на его личном канале на YouTube Bitkogan.

«Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей», — указал специалист. Он также добавил, что рынок труда — это как раз ключевое ограничение долгосрочного роста.

Дальнейший рост экономики можно обеспечить прежде всего за счет повышения производительности, уверен Тремасов. В свою очередь, повышение производительности зависит от конкуренции, указал эксперт.

Тремасов сообщил, что состояние рынка труда для экономистов является одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала.

Эксперт отметил в России исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий. Эти факторы формирует дефицит трудовых ресурсов.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал безработицу в России «аномально низкой».

Ранее сообщалось, что в России рост производительности труда на 20% высвободит 1 млн строителей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть