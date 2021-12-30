В ЦБ заявили о приближении российской экономики к состоянию «перегрева»

Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей. По словам эксперта, она близка к состоянию «перегрева», о чем свидетельствует ситуация на рынке труда. Об этом Тремасов рассказал в интервью кандидату экономических наук, профессору НИУ ВШЭ Евгению Когану на его личном канале на YouTube Bitkogan.

«Скорее всего, мы уже находимся выше траектории наших потенциальных возможностей», — указал специалист. Он также добавил, что рынок труда — это как раз ключевое ограничение долгосрочного роста.

Дальнейший рост экономики можно обеспечить прежде всего за счет повышения производительности, уверен Тремасов. В свою очередь, повышение производительности зависит от конкуренции, указал эксперт.

Тремасов сообщил, что состояние рынка труда для экономистов является одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала.

Эксперт отметил в России исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий. Эти факторы формирует дефицит трудовых ресурсов.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал безработицу в России «аномально низкой».

Ранее сообщалось, что в России рост производительности труда на 20% высвободит 1 млн строителей.