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В России отложена реформа ответственности производителей за мусор

РБК: в правительстве отложили реформу расширенной ответственности бизнеса за отходы

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На 2023 год российское правительство отложило реформу расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко РБК.

На данном этапе кабмин уже разработал новую редакцию законопроекта о расширенной ответственности бизнеса за мусор. С 2023 года предполагается утилизация производителями всей упаковки и постепенное увеличение норматива утилизации всех товаров минимум на 10% ежегодно.

Если компания откажется от таких условий, то будет вынуждена заплатить эко-cбор.

Ранее инвесторы попросили президента Владимира Путина исключить запрет на выплату дивидендов за неуплату эко-сбора. Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) направила главе государства письмо с предложением исключить запрет на объявление и выплату дивидендов акционерным обществам, не уплатившими компенсационный платеж за загрязнение окружающей среды.

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