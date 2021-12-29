ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»

Группа ВТБ, МегаФон и «МегаФон 1440» подписали соглашение, по которому банк ВТБ войдет в состав участников проекта МегаФона по созданию низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных. Инвестиции банка составят 2 млрд рублей.

Целью проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки.

МегаФон сохранит 75% доли в проекте, ВТБ – 15%, 10% сохранит команда «МегаФон 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Также представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «МегаФон 1440».

С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начал трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки. В течение года ожидается рост существующих команд разработки и создание новых технологических и производственных подразделений.

«За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», — отметил генеральный директор компании «МегаФон 1440» Алексей Шелобков.

«Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных – амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», — заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.