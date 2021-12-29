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Столица Абхазии может остаться без света в Новый год

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Директор сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия попросил жителей столицы Абхазии экономить электроэнергию.

По его словам, 31 декабря ожидается большая нагрузка, так как все будут готовиться к празднику, а сети уже не выдерживают.

«Очень много аварий, локальных возгораний, отключений, помимо тех, которые производятся в связи с ограничениями из-за перегрузок. Произошел очень резкий, большой рост нагрузок, что приводит к постоянным поломкам и неисправностям. Замучались наши люди, замучалось население», — приводит словам Джинджолии «Sputnik Абхазия».

Также глава СУЭС попросил отключить в Новый год майнинг-аппараты, чтобы снизить нагрузку. Он добавил, что если не будет встречного понимания и движения со стороны населения, то в праздник все останутся без света.

Летом этого года больше половины Абхазии осталось без света из-за остановки генераторов на ИнгурГЭС.

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