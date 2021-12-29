Из-за ковид-сертификатов в России компаниям стало вдвое сложнее набирать сотрудников

Введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в России привело к сложностям при наборе сотрудников. Об этом свидетельствуют данные исследования кадровой компании UTEAM, предоставленные «Газете.Ru».

По словам руководителя отдела по подбору персонала UTEAM Ирины Антоненко, сроки закрытия тех вакансий, где добавилось требование о наличии QR-кода, выросли в среднем в два раза по сравнению с периодом, когда такого условия не было.

«Это не удивительно, ведь по данным опросов среди невакцинированных соискателей лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Даже сегодня многих соискателей такое требование в вакансии продолжает отталкивать», — объяснила Антоненко.

Кроме того, введение COVID-free зон в торговых центрах, общепите, учреждениях культуры негативно сказалось на уровне доходов компаний, а как следствие — на их планах по найму персонала.

В числе других событий 2021 года, оказавших значительное влияние на рынок труда в России, респонденты назвали ограничения на въезд мигрантов в страну, а также введение кадрового электронного документооборота (КЭДО).