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В России сдающих квартиры туристам обяжут платить налоги

«Известия»: сдающих туристическую недвижимость в аренду обяжут платить налог в 4%

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Россиян, которые сдают квартиры туристам, могут поставить на учет и обязать платить налоги. Об этом сообщают «Известия».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала предложение по введению уникального идентификационного номера для владельцев такой недвижимости. Далее они будут внесены в единый федеральный реестр жилья для сдачи.

Закон, по информации издания, может быть принят весной.

Вычислять таких рантье будут с помощью сайтов объявлений. По информации экспертов, почти весь этот рынок сейчас находится в серой зоне, хотя пользуется большим спросом.

До пандемии 30% забронированного туристами жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Казани приходилось именно на такие апартаменты.

Аналогичная ситуация складывается в Крыму и Краснодарском крае. При этом 70% владельцев сдаваемого жилья не платят никаких налогов.

По мнению экспертов, сразу вывести из тени такой большой сегмент вряд ли получится.

Эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков указал, что данная мера действительно поможет обелить рынок. В свою очередь экономист Андрей Плотников усомнился, что такие меры полностью легализуют рынок. По его оценке, сразу же после введения закона легализуются 15–20% рантье. Остальные будут получать такие номера постепенно.

«Но не забываем, что в России настолько сильно сложился этот менталитет сдачи недвижимости по-свойски, что многие люди не захотят переходить», — поделился мнением эксперт. Плотников считает, что какая-то часть серого рынка все равно останется.

Ранее сообщалось, что глава сервиса объявлений по сдаче жилья ЦИАН Максим Мельников рассказал, что компания запретила сдавать квартиры «только людям славянской внешности», чтобы сделать рынок более цивилизованным и не скатиться в прошлые века.

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