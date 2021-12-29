В России захотели запретить выдачу новых лицензий на шахтную добычу угля

Вице-премьер России Александр Новак считает, что в стране нужно запретить выдачу новых лицензий для шахтной добычи угля, передает РБК.

Он указал, что шахты являются опасными производственными объектами, это показала недавняя авария на «Листвяжной» в Кузбассе.

Новак в связи с этим отметил, что в РФ следует проводить политику, которая будет направлена на то, чтобы число особо опасных глубоких шахт с высоким содержанием метана уменьшалось.

«Механизм реализации такой политики — запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля», — сказал он.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошло ЧП. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

15 декабря центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В рамках уголовного дела суд также арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и главных госинспекторов местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

Шахта «Листвяжная» входит в состав компании «СДС-Уголь», владельцем 50% акций которой является Федяев. Еще по 25% — у Владимира и Андрея Гридиных. «СДС-Уголь» в свою очередь входит в холдинговую компанию «Сибирский деловой союз», президентом которой также является Федяев. Кроме добычи угля, его компании занимаются жилищным строительством (три жилых комплекса в Новосибирске).

Шахтеры с «Листвяжной» рассказывали, что им выдавали газоанализаторы с датчиками, которые были заклеены скотчем для искажения показаний. В апреле 2021 года проверка Сибирского управления Ростехнадзора выявила на шахте 139 нарушений.