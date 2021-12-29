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В Раде предложили ввести спецпошлины на импорт энергоресурсов из России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады предложил ввести спецпошлину на импорт топлива из России. Об этом сообщает издание «Экономическая правда».

Глава комитета Андрей Герус предложил ввести пошлины на уровне 4-5% на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок «Г», «А», «П».

«Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», — объяснил он.

Отмечается, что Герус направил свое предложение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову, главам ряда министерств и регуляторов.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что перспективы транзита через Украину после 2024 года будут зависеть от договоренностей по поставкам газа.

До этого глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не может пока обеспечить поступление газа из альтернативных РФ источников.

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