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В Польше назвали срок запуска конкурента «Северного потока ---2»

В Польше заявили, что газопровод Baltic Pipe запустят за три месяца до конца 2022 года

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Уполномоченный правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что газопровод Baltic Pipe запустят за три месяца до конца 2022 года. Об этом он сообщил изданию Do Rzeczy.

Он отметил, что газопровод связывает Польшу с месторождениями газа в Норвегии и позволяет прокачивать до 10 млрд кубометров в год. В Польше Baltic Pipe рассматривают в качестве главного конкурента «Северного потока — 2».

Контракт с «Газпромом» у Варшавы истекает в конце 2022 года, продлевать его власти страны не планируют.

Ранее сообщалось, что прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe, который является конкурентом «Северному потоку — 2», завершена. Об этом сообщается на сайте оператора польской сети газопроводов Gaz-System.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года.

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