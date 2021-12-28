В РАНХиГС сообщили о двухзначной продуктовой инфляции в 2022 году

В 2022 году в России цены на продукты повысятся на 10% из-за проблем с дефицитом удобрений в стране. Об этом сообщили эксперты РАНХиГС, пишет «Комсомольская правда».

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что дефицит удобрений сказывается на урожайности зерновых, цены на которые и так выросли в 2021 году. А рост цен на зерно повышает стоимость остальных товаров, например мясных и молочных продуктов.

«Чтобы не допустить роста цен и дефицита, введены временные ограничения на вывоз удобрений. Фактически правительство закрепило существующие пропорции между внутренним и зарубежными рынками», — отметил завкафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов считает, что в 2022 году инфляция будет держаться на уровне 10%.

По его словам, в России очень низкая обеспеченность удобрениями. Сельхозпроизводителям при нынешних ценах не хватает около миллиона тонн. Это все отражается на ценах для потребителей. Поэтому ожидания на 2022 год куда более напряженные, и продовольственная инфляция останется двухзначной.

Пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год, при этом необходимо продолжать их сдерживать дальше. Об этом 27 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты парламента.