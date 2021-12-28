В Центробанке заявили, что пик роста цен на недвижимость в России пройден

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик роста цен на недвижимость в стране остался позади. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Россия-24».

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти», — сказала она.

По словам главы ЦБ, вряд ли цены на недвижимость продолжат расти прежними темпами. Она также призвала россиян не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, но внимательно наблюдать за ситуацией.

Ранее риелтор рассказал, что наиболее дорогостоящим пентхаусом Москвы оказался расположенный в жилом комплексе премиум-класса Fairmont Residences около станции метро «Маяковская» пентхаус площадью более тысячи кв. м. Его стоимость достигла 3,15 млрд рублей.

Также сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург выбыли из первой десятки городов мира с самым быстрым ростом цен на недвижимость.