Дан прогноз инфляции в России при разных сценариях

Cотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что в первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

Это связано с эффектом низкой базы, уточнил Переславский . Он напомнил, что рост цен с января по май текущего года почти добрался до шести процентов.

Специалист прогнозирует волну роста цен в феврале, так как в страну привезут товары по контрактам с новыми ценниками. Переславский напомнил об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, увеличении цен на строительные и ремонтные работы.

Экономист рассказал о высокой доли вероятности смешанного сценария. Товары могут вырасти в цене на восемь процентов. В случае отступления пандемии инфляция не должна превысить шести процентов, добавил эксперт. В случае новых санкции, тяжелых последствий штамма «омикрон», усиления напряженности между Евросоюзом и Россией, инфляция может достичь 10-12%.

По итогам 2021 года инфляция в России будет немногим больше 8%. Такой прогноз сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.