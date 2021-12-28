В МИД РФ назвали фантастикой возможность США ограничить конвертацию рубля

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» сказал, что возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты – это из разряда фантастики.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», — отметил дипломат.

По его словам, США могут попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями.

До этого стало известно, что США и Евросоюз рассматривают возможность ввести санкции, которые предполагают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину.

Ранее Биричевский сообщил, что Россия работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах.

По его словам, основные направления работы ведомств экономического блока и МИД России — сокращение использования доллара в международных резервах и во внешних расчетах, переключение на альтернативные США рынки капитала, обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами.