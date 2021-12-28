В Минфине рассказали, как защититься от вывода денег через смартфон

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала не привязывать к функции бесконтактной оплаты карты, на которые поступает зарплата или хранятся сбережения. Об этом она заявила газете «Известия».

Специалист отметила, что чаще всего злоумышленники пытаются использовать чужие телефоны для вывода средств при помощи бесконтактной оплаты, но в некоторых случаях крадут деньги со счетов, привязанных к банковским приложениям. Однако последний вариант требует привлечения профессионалов высокого уровня, и к нему прибегают, если на счетах лежат крупные суммы.

«Для текущих расчетов и бесконтактной оплаты нужно использовать отдельную дебетовую карту, на которую можно перечислять определенный денежный лимит. К слову, это не только разумно, но и финансово грамотно во избежание спонтанных покупок», — пояснила эксперт.

Также она посоветовала хранить средства на нескольких счетах в разных банках. Банковские приложения при этом стоит устанавливать для тех счетов, с которых оплачиваются повседневные покупки.

«Все депозиты, где находятся накапливаемые средства, не должны отражаться (не должны быть подключены) в мобильном банке. Для распоряжения значимыми суммами лучше использовать домашнюю сеть интернет, защищенное устройство и вход через двухуровневую идентификацию интернет-банка», — подчеркнула Дайнеко.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил о потенциальной опасности мобильного банка на смартфоне. Эксперт рекомендует регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, так как их могут элементарно подсмотреть злоумышленники.