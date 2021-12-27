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Байден подписал оборонный бюджет без санкций против «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, он предусматривает траты на сдерживание России, но в нем нет санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

На оборону планируется потратить $768 млрд долларов. Траты на сдерживание России в Европе составят $4 млрд.

Помимо санкций против «Северного потока — 2», предложенных республиканцами, в бюджет не попали ограничительные меры против 35 россиян, «близких» к Кремлю. В документе также не указаны санкции против суверенного долга РФ.

На военную помощь Украине будет выделено $300 млн, из которых не менее 75 млн будет потрачено на летальное оружие.

Ранее американские сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) заявили, что Байдену необходимо передать Украине зенитные и противокорабельные комплексы.

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