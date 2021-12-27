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В ПФР разъяснили порядок выплат за январь пенсионерам Москвы

ПФР: пенсионеры Москвы и Подмосковья получат на карты выплаты за январь до 30 декабря

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Пенсионеры из Москвы и Подмосковья, получающие выплаты через кредитные организации в первых числах каждого месяца, получат пенсию за январь 29 и 30 декабря, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что речь идет о гражданах, которые получаю пенсию с 1 по 9 число каждого месяца. Доставка пенсий через «Почту России» начнется с 3 января 2022 года, добавили в ПФР.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева пояснила, что такой порядок пенсионных выплат связан с с будущими новогодними праздниками. Она также добавила, что в ПФР не существует единого графика выплат пенсий.

Уточняется, что в разных регионах страны порядок пенсионных отчислений в банки и почтовые отделения разный. Если необходима информация о сроках начисления, следует обратиться в региональные Пенсионные фонды.

Кроме того, в декабре текущего года также состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий россиян, достигших возраста 80 лет, и тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.

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