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Лавров завил, что ВТО находится в «параличе»

Лавров назвал «позорным шагом» претензии со стороны ЕС к России по политике импортозамещения

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Ruben Sprich/Reuters

Претензии со стороны Евросоюза к Москве по политике импортозамещения — это позорный шаг. Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ну это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза, и мне просто обидно за тех политиков, которые решились публично делать подобного рода заявления с жалобами на РФ. Это непорядочно», — отметил он.

По словам Лаврова, деятельность ВТО парализована из-за того, что не работает ее орган по разрешению споров.

«Она (ВТО - Прим. ред.) сейчас находится в параличе в значительной степени, потому что орган по урегулированию споров до недавнего времени <...> был недееспособным и нерабочим», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в Минэкономразвития России заявили, что информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на 290 млрд евро в рамках спора во Всемирной торговой организации, недостоверна. В ведомстве также отметили, что правила ВТО не предполагают возможности выплат компенсаций.

В ноябре Евросоюз попросил ВТО сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках.

В конце декабря Соединенные Штаты также пожаловались на Россию в ВТО. Причина аналогична – политика импортозамещения, которая, по мнению Вашингтона, нарушает честную конкуренцию на рынке. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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