Виноделы опасаются уничтожения продукции на 15 млрд рублей

Участники рынка производителей вина и другой винодельческой продукции предупреждают Кабмин о риске потерять более 15 млрд рублей из-за завершения моратория на действие закона изменившего классификацию винодельческой продукции, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным производителей, в обороте находится сотни миллионов бутылок алкогольной продукции — с 1 января 2022 года, они превратятся в контрафактную продукцию.

В отрасли обратились с просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить мораторий на год. Обращение подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза производителей алкогольной продукции, Федерации рестораторов и отельеров, а также Beluga Group и Simple Group,

Ранее газета «Ведомости» сообщила о возможном дефиците вина после Нового года.

По новым правилам часть напитков, которые до этого маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно. Учитывая, что переходный период не был предусмотрен, то вино, на котором указана неправильная маркировка, должно признаваться фальсификатом и уничтожаться.