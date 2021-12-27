Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лавров заявил, что на Западе обеспокоены действиями Зеленского 13:37
Минниханов заявил, что позиция Татарстана не во всем учтена при принятии закона... 13:36
Агент прокомментировал интерес к Миранчуку со стороны четырех клубов 13:31
Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР 13:29
В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных... 13:27
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову 13:27
Лавров оценил вероятность войны на Украине 13:20
«Калашников» выполнил гособоронзаказ Минобороны о поставке десятков тысяч... 13:16
ЦБ отреагировал на данные о планах усилить контроль за переводами физлиц 13:16
В Москве грузовик с пропаном попал в ДТП и загорелся 13:14

Виноделы опасаются уничтожения продукции на 15 млрд рублей

«Ъ»: Виноделы попросили Мишустина продлить мораторий на закон о винодельческой продукции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Участники рынка производителей вина и другой винодельческой продукции предупреждают Кабмин о риске потерять более 15 млрд рублей из-за завершения моратория на действие закона изменившего классификацию винодельческой продукции, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным производителей, в обороте находится сотни миллионов бутылок алкогольной продукции — с 1 января 2022 года, они превратятся в контрафактную продукцию.

В отрасли обратились с просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить мораторий на год. Обращение подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза производителей алкогольной продукции, Федерации рестораторов и отельеров, а также Beluga Group и Simple Group,

Ранее газета «Ведомости» сообщила о возможном дефиците вина после Нового года.

По новым правилам часть напитков, которые до этого маркировались как «столовое вино» или «ликерное вино», теперь должны обозначаться как «вино» и «крепленое (ликерное) вино» соответственно. Учитывая, что переходный период не был предусмотрен, то вино, на котором указана неправильная маркировка, должно признаваться фальсификатом и уничтожаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть