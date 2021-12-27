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Правительство выделит дополнительно 61 млрд рублей на проект самолетов МС-21

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

Правительство России выделит дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Об этом председатель правительства сказал на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что эти средства помогут в кратчайшие сроки решить задачи, которые поставил президент Владимир Путин. Речь идет об обеспечении надежности и исправности выпускаемых самолетов МС-21, поставке запасных частей, узлов и агрегаторов.

«Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — подчеркнул Мишустин.

Ранее генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский сообщил, что серийные самолеты МС-21 будут оснащены крылом из российских композитов.

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