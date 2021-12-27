Россиян защитят от банкротства турфирм

Ростуризм готовит изменения в законодательство о туризме, которые позволят туристу в случае банкротства туристической фирмы получить минимальную гарантированную компенсацию. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в интервью РБК.

По ее словам, до конца 2021 года соответствующий законопроект будет вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, в случае краха турфирмы туристам будет обеспечен не только вывоз домой, но гарантированная фиксированная выплата, которая почти полностью покроет стоимость бюджетного тура.

«Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тыс. руб. на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — сказала Догузова.

По ее словам, эти меры помогут защитить семьи с невысоким доходом. Глава Ростуризма пояснила, что 40 тыс. рублей — средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом.

Для действенности системы Догузова предложила создать фонд коллективной ответственности, в который туроператоры будут направлять взнос за каждого туриста, которого отправляет на отдых.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут лишиться €18 млн из-за разорившейся греческой турфирмы.