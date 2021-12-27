Хуснуллин назвал главную угрозу для стройотрасли

Угрозой номер один для строительной отрасли в России является рост стоимости материалов. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин .

Он предупредил, что все участники строительства в России сейчас находятся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом.

При этом Хуснуллин отметил, что, если остановить запущенные стройки, последствия будут очень плохими.

Вице-премьер указал, что это приведет к тому, что социальные объекты будут законсервированы.

Он также напомнил, что в строительстве сейчас занято 8,5 млн человек, еще 5 млн — в сопутствующих отраслях, строительная отрасль приносит стране 15-17% ВВП.

Хуснуллин добавил, что сейчас решается задача наполнения рынка жильем, за счет этого разгоняется экономика.

Вице-премьер также заявил, что повышение производительности труда на 20% в строительной отрасли, испытывающей дефицит кадров, поможет высвободить 1 млн рабочих.