Политолог оценил заявление Волкера о необходимости ввести новые санкции против России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего представителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США и странам Запада нужно ввести в отношении России новые санкции.

«Сейчас многие чиновники из США с приставкой «экс» соревнуются в нагнетании страха перед Россией. Ну и, разумеется, предлагают быстрое решение проблемы — дополнительные санкции, хотя санкционная война не принесла результатов», — сказал он.

Бальбек добавил, что «эксперты типа Волкера» просто не способны просчитывать альтернативные варианты развития событий, потому что для этого «нужно хоть немного понимать ментальность русского народа и знать нашу историю».

«Мы умеем держать слово, мы не агрессивны по своей природе, но, если прижмут, ответим жестко. Это болезнь всей западной политики: они нас меряют по себе, а мы другие, нас угрозами не взять. Волкер, видимо, хочет вернуться в мировое экспертное сообщество как специалист по России, вот только о России он ничего не знает», — заключил Бальбек.

Ранее Волкер заявил, что США и страны Запада должны незамедлительно ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки.