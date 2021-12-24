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В Киеве обвинили США в предательстве и подлости из-за транзита газа

Директор телеканала «Наш» Грановский: США обманули Украину с вопросом транзита газа

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РИА «Новости»

США цинично обманули Украину по газовому вопросу. С таким заявлением выступил директор украинского телеканала «Наш» Владимир Грановский.

По его словам, власти Соединенных Штатов достигли своей цели, так как «разогнали тему с нападением» России на Украину и проектом «Северный поток — 2». Грановский считает, что они сделали это ради того, чтобы газ шел не через Украину, а американская сторона поставляла его в Европу.

«Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определенном смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить условно треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов», — заявил он.

С 1 октября текущего года «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию, в обход Украины, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Киев при этом настаивает на увеличении поставок российского газа.

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