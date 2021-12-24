В России создали академию для обучения инвесторов

В России появилась «Академия инвестиций» – платформа для обучения инвесторов от «Тинькофф», которая направлена на повышение финансовой грамотности жителей страны. Академия будет развиваться совместно с участниками рынка и регулятором. На ней будут собраны курсы по финансам и образовательные проекты от «Тинькофф Инвестиций», экономических кафедр университетов, крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов.

«Мы видим, что люди стремятся к получению новых знаний в сфере финансов и инвестиций: есть запрос на качественные и понятные образовательные программы. В 2020 году в рамках реализации нашей ESG-стратегии мы запустили Инвест-учебник: с момента запуска его изучали более 3,6 млн человек, и 1,7 млн завершили курс и сдали экзамен. Запуск новой образовательной инициативы стал логичным продолжением развития всех проектов «Тинькофф Инвестиций», направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. «Академия инвестиций» станет аналогом Coursera в мире финансов и инвестиций и объединит различные форматы образовательного контента с бесплатным доступом для тех, кто стремится получить новые знания и научиться управлять личными финансами», — рассказал директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

В «Академии инвестиций» собраны адаптированные программы для различных групп населения: школьников, студентов, специалистов, людей старшего возраста.

Пользователям платформы будут доступны различные образовательные материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, макроэкономике и аналитике в виде подкастов, видеоуроков и в других форматах. В компании отмечают, что ресурс будет постоянно дополнятся новыми курсами и другими форматами образовательного контента.

Курсы и проекты «Академии» будут доступны всем жителям страны. Образовательная инициатива запущена в рамках реализации ESG-стратеги «Тинькофф Инвестиций» по повышению финансовой грамотности населения России. Для развития «Академии» в «Тинькофф Инвестициях» создан методологический центр — Департамент знаний, который займется разработкой образовательных программ.

«Тинькофф Инвестиции» продолжают развивать различные форматы образовательных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности, такие как: социальная сеть для инвесторов «Пульс» — на данный момент в ней зарегистрировано более 1,6 млн пользователей; подкаст «Жадный инвестор», который в сумме прослушали более 1 млн человек; ютуб-проекты «Деньги не спят» — 28 млн просмотров, Tinkoff Private Talks — 1,4 млн просмотров, «Инвестерика» — 1,7 млн просмотров и новое шоу «Инвестиции в большом городе».