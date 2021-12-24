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Европа израсходовала почти половину запасов газа

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Sergei Chuzavkov/AP

Европа выкачала из своих подземных хранилищ более 41% газа, закачанного в этом году. Об этом сообщает компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

«21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений – 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно», — уточнили в компании.

Накануне сообщалось, во время торгов цена на газ в Европе упала ниже $1500 за тысячу кубометров. При этом 21 декабря цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров.

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» может усугубить ситуацию вокруг топливного дефицита в Евросоюзе. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года, считают эксперты.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов полагает, что к середине 2022 года цена на газ в Европе снизится. По его словам, цены на газ сильно повлияли на производство аммиачных минеральных удобрений, фактически почти остановив производство.

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