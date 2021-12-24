Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российскую модель не пустили на Украину из-за поездок в Крым 14:59
В Хорватии умер 23-летний футболист после потери сознания на тренировке 14:58
В профсоюзе угольщиков сочли «клятву горняка» попыткой переложить ответственность... 14:58
На Урале управляющая компания ответила на претензии жителей об... 14:53
Стало известно имя самого умного члена королевской семьи Великобритании 14:52
В Госдуме обвинили СМИ в нагнетании истерии сообщениями... 14:51
Суд арестовал женщину, которая задушила своих детей и оставила в овраге 14:49
Названы самые популярные смартфоны на вторичном рынке 14:47
Воздушный змей унес мужчину в небо 14:45
В Московской области изъяли пять тонн поддельной красной икры 14:43

Объем внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Сбербанка превысил 3,2 трлн рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объем внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Группы Сбербанк на конец 2021 года превысил 3,2 трлн рублей. Это на 60% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

«Объем сделок с внутрироссийскими аккредитивами юридических лиц вырос на 70% относительно прошлогоднего показателя. Корпоративные клиенты осуществляют аккредитивные сделки электронно через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес. Для клиентов организовано полное сопровождение сделок с использованием разных каналов коммуникаций, в т. ч. через новый для банка канал видеосервисов», — говорится в сообщении.

Также банку удалось полностью автоматизировать процесс открытия аккредитивов онлайн. Это стало возможным, благодаря внедрению новой продуктовой фабрики по внутрироссийским аккредитивам юрлиц позволило. Уникальные коробочные решения позволяют выпускать отдельные виды аккредитивов полностью онлайн за несколько секунд, за текущий год их количество выросло в 2,5 раза

«Сбербанк быстро меняется, и бизнес торгового финансирования яркий тому пример. Цифровая платформа и искусственный интеллект позволяют нам предлагать клиентам решения, максимально адаптированные под их потребности. Все аккредитивы и эскроу открываются онлайн через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Мы поддерживаем бизнес клиентов по всему миру и видим огромный потенциал использования инструментов торгового финансирования в различных сферах деятельности наших клиентов», отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При поддержке профессионального банковского и бизнес-сообщества Сбербанк продвигает инициативу использования аккредитивов и счетов эскроу в госзакупках. Предлагаемое решение позволит минимизировать проблему несвоевременных платежей в госзакупках и предоставить дополнительное финансирование участникам.

Кроме того, в активное развитие в 2021 году получили и аккредитивы физических лиц. Сервис дистанционного открытия таких аккредитивов доступен в мобильном приложении как плательщику, так и получателю аккредитива. Количество сделок выросло более чем на 40%.

Также Сбер упрочил лидирующую позицию на российском рынке счетов эскроу, применяемых в сделках с жилой недвижимостью. Остаток на счетах эскроу превышает 1,5 трлн руб. С начала 2021 года более 300 тысяч клиентов купили квартиры с использованием этого механизма в Сбербанке, обезопасив сделку.

Одним из главных приоритетов в работе банка является развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта. Продажа аккредитивов осуществляется с использованием AI-модели, которую журнал Global Finance признал лучшим в мире AI-решением по торговому финансированию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть