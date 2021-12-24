Объем внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Сбербанка превысил 3,2 трлн рублей

Объем внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Группы Сбербанк на конец 2021 года превысил 3,2 трлн рублей. Это на 60% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

«Объем сделок с внутрироссийскими аккредитивами юридических лиц вырос на 70% относительно прошлогоднего показателя. Корпоративные клиенты осуществляют аккредитивные сделки электронно через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес. Для клиентов организовано полное сопровождение сделок с использованием разных каналов коммуникаций, в т. ч. через новый для банка канал видеосервисов», — говорится в сообщении.

Также банку удалось полностью автоматизировать процесс открытия аккредитивов онлайн. Это стало возможным, благодаря внедрению новой продуктовой фабрики по внутрироссийским аккредитивам юрлиц позволило. Уникальные коробочные решения позволяют выпускать отдельные виды аккредитивов полностью онлайн за несколько секунд, за текущий год их количество выросло в 2,5 раза

«Сбербанк быстро меняется, и бизнес торгового финансирования яркий тому пример. Цифровая платформа и искусственный интеллект позволяют нам предлагать клиентам решения, максимально адаптированные под их потребности. Все аккредитивы и эскроу открываются онлайн через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Мы поддерживаем бизнес клиентов по всему миру и видим огромный потенциал использования инструментов торгового финансирования в различных сферах деятельности наших клиентов», отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При поддержке профессионального банковского и бизнес-сообщества Сбербанк продвигает инициативу использования аккредитивов и счетов эскроу в госзакупках. Предлагаемое решение позволит минимизировать проблему несвоевременных платежей в госзакупках и предоставить дополнительное финансирование участникам.

Кроме того, в активное развитие в 2021 году получили и аккредитивы физических лиц. Сервис дистанционного открытия таких аккредитивов доступен в мобильном приложении как плательщику, так и получателю аккредитива. Количество сделок выросло более чем на 40%.

Также Сбер упрочил лидирующую позицию на российском рынке счетов эскроу, применяемых в сделках с жилой недвижимостью. Остаток на счетах эскроу превышает 1,5 трлн руб. С начала 2021 года более 300 тысяч клиентов купили квартиры с использованием этого механизма в Сбербанке, обезопасив сделку.

Одним из главных приоритетов в работе банка является развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта. Продажа аккредитивов осуществляется с использованием AI-модели, которую журнал Global Finance признал лучшим в мире AI-решением по торговому финансированию.