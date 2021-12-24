Белоусов рассказал, когда снизится цена на газ в Европе

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в интервью Forbes, что к середине 2022 года цена на газ в Европе снизится.

«По текущим оценкам, цены на газ опустятся до 400 долларов [за тысячу кубов]», — отметил Белоусов.

По его словам, цены на газ сильно повлияли на производство аммиачных минеральных удобрений, фактически почти остановив производство.

«Европейские производители просто закрылись, не выдержав такого уровня цен. В результате возник критический дефицит минеральных удобрений. И наши производители начали наращивать экспортные поставки», — добавил первый вице-премьер.

Ранее цена на газ в Европе упала ниже $1500 за тысячу кубометров.

До этого она впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров.

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в Евросоюзе. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года, считают эксперты.