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Минэнерго оценило развитие водородной энергетики в $26 млрд

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Минэнерго оценило размер инвестиций в развитие низкоуглеродной водородной энергетики в $26 млрд. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно новой программе, Россия будет экспортировать ежегодно до 3 млн тонн водорода к 2030 году и до 12 млн тонн к 2050 году. Инвестиции в программу оценили в $26 млрд. Из них около $9 млрд могут выделиться по господдержке для создания логистической инфраструктуры.

По планам Минэнерго, Россия постепенно будет переходить на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и к 2050 году их доля в энергобалансе страны, при условии постоянного увеличения потребления водорода, составит практически треть.

Согласно этим планам, суммарный ввод ВИЭ к 2050 году составит 97 ГВт. Это в целом совпадает с ожиданиями по новым вводам. Однако такой объем ВИЭ-мощностей выглядит очень амбициозно и вряд ли может быть финансово покрыт нынешними госпрограммами, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Минэнерго предлагает изменить тарификацию электроэнергии пилотным проектам и введением нулевой пошлины на экспорт, однако эти возможности ограничены. В ведомстве отметили, что новая программа еще будет прорабатываться.

В России глобальный энергопереход, представляющий собой перевод экономики на более экологичные источники энергии, обойдется примерно в 90 трлн руб. и будет длиться 28 лет. Об этом в середине октября рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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