Россиянам напомнили о подарках, с которых придется платить налоги

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова заявила, что с ряда подарков к Новому году соотечественникам придется выплатить налоги, в том числе, с недвижимости. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как уточнила юрист, не надо платить россиянам налоги, если на праздники они получат от родных деньги, в такой ситуации выплачивать НДФЛ не нужно. Тем не менее Пахтова назвала случаи, когда все же придется перечислить деньги в пользу налоговой.

«В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, уплата НДФЛ обязательна», — пояснила она.

Адвокат добавила, что если человеку подарили имущество члены семьи или близкие родственники, оплата НДФЛ не осуществляется.

Когда банки по промо-акциям дарят своим клиентам одну или несколько акций крупных фирм, кредитное предприятие само обязан уплатить данный налог, предупредила Пахтова.

Ранее сообщалось, что в Новый год детям будут дарить конструкторы, машинки и кукол.