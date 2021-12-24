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Экономист Шульгин оценил позицию доллара США на мировом валютном рынке

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Начальник отдела глобальных исследований брокерской компании «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил в разговоре с информационным агентством «Прайм» о снижении роли американского доллара, как основной резервной валюты, но затруднился ответить, когда он потеряет статус.

«За последние 20 лет стоимость доллара США по отношению к основным валютам в целом не изменилась, но доля USD в мировых резервах снизилась», — сказал Шульгин.

Эксперт отметил, что несмотря на структурные изменения, которые произошли в последние десятилетия на мировом рынке, доллар остается доминирующей валютой. По его словам, назвать точную дату отказа от доллара не представляется возможным — «как и о сроках обнаружения какой-нибудь внеземной цивилизации».

Ранее глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что в начале 2022 года курс доллара может вырасти до 75 рублей из-за геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов.

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