Газовый оператор Украины не согласился со словами Путина о росте цен в Европе

Украина с октября практически не импортирует газ. Об этом заявил РБК глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что поведение Киева на рынке привело к взлету цен на газ в Европе.

«Украина с октября практически не импортирует газ вообще. 91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии», — сказал Макогон, добавляя, что импорта газа из Польши на Украину нет.

При этом, по его словам, физически прокачать из польской ГТС в украинскую «пока технически невозможно».

«Поэтому данные заявления абсолютно необоснованные», — резюмировал он.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» пожаловалась Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

Компания отмечала, что «Газпром» занимает доминирующее положение на газовом рынке и злоупотребляет им. Украинская компания перечислила конкретные действия «Газпрома», которые считает злоупотреблениями.

До этого американское издание Politico писало, что Европа не может оставаться в стороне, пока нарастает кризис в отношениях между Россией и Украиной, и должна надавить на Москву с помощью газопровода «Северный поток — 2».