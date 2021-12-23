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В Совфеде рассказали, как будет приниматься решение об индексации пенсий

Сенатор Бибикова заявила, что пенсии проиндексируют исходя из уровня годовой инфляции

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как будет приниматься решение об индексации пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, уровень индексации таких выплат определит правительство РФ, исходя из уровня инфляции по итогам года.

Как уточнила сенатор, решение об индексации пенсий по уровню инфляции может быть оформлено постановлением кабмина или законопроектом.

Она также указала, что члены Совфеда готовы оперативно рассмотреть соответствующий законопроект, если его внесут в парламент.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что правительство страны должно сделать все для выполнения данных обещаний по индексации пенсий выше уровня инфляции.

12 декабря депутат Государственной думы от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что российское правительство с 2015 года в среднем не доплатило пенсионерам около 90 тыс. рублей, потому что существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции. С его оценкой согласился и первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он подчеркнул, что пенсионеры «потеряли эти деньги».

В Министерстве труда РФ ответили, что выплаты пенсионерам осуществлялись с опережением роста фактической инфляции. В ведомстве пояснили, что с 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация — 55%.

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