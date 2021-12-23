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Bloomberg объяснил, почему сократились поставки российского газа в Европу

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за уменьшения количества клиентов на топливо из-за высоких цен. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники в газовой отрасли.

Так, уже сейчас некоторые покупатели исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах. Из-за этого им необходимо платить за дополнительные объемы по очень высоким рыночным ценам. Однако большинство участников рынка не хочет этого делать. В то же время в Европе подтверждают, что компания «Газпром» выполняет все свои обязательства по договорам.

22 декабря цены на газ на европейских биржевых торгах упали ниже отметки $2000 за 1 тыс. кубометров после резкого роста накануне. И уже утром 23 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1790 за 1 тыс. кубометров

Скачки происходили на фоне решения «Газпрома» не бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа». По словам экспертов, Европе не нужны дополнительные поставки из-за падения спроса перед Рождеством.

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