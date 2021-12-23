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В «Авито» подсчитали среднюю стоимость советских елочных игрушек в декабре

Спрос на советские елочные игрушки вырос на 90%

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Игорь Бойко/РИА «Новости»

В декабре 2021 года спрос на елочные украшения времен СССР в России увеличился на 90% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в исследовании «Авито» (есть у «Газеты.Ru»).

Средняя стоимость старинных украшений советских времен составила 400 рублей. Россияне ищут старинные фигурки животных, переливающиеся шишки, звезды и персонажи детских сказок.

Стоимость украшений зависит не только от качества изделий, но и от региона продажи. Так, в Барнауле продается 23 елочные игрушки времен СССР всего за 450 рублей.

В Санкт-Петербурге в декабре 2021 года интересовались советскими игрушками в два раза активнее, чем за аналогичный период прошлого года. Покупка винтажной игрушки в этом городе обойдется в среднем в 500 рублей, а целый набор можно приобрести за 800 рублей.

В Москве спрос на советские украшения для елки в декабре вырос на 73% по сравнению с прошлым годом, а стоимость наряда для елки составила в среднем 500 рублей.

В начале декабря сообщалось, что россияне в последние две недели ноября на 32% чаще стали заказывать тематические фотосессии на Новый год. Также многие стали передавать заботу об украшении пространства на Новый год декораторам и начали брать в аренду искусственные ели.

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