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«Ъ»: группа «Онэксим» Прохорова планирует продать банк «Ренессанс»

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Группа «Онэксим», бенефициаром которого является миллиардер Михаил Прохоров, планирует продать банк «Ренессанс кредит». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры с Совкомбанком.

Согласно данным издания, вместе с банком могут продать и страховую компанию (СК) «Согласие» (также принадлежит Прохорову). По словам одного из источников, окончательная конфигурация сделки еще не определена.

Предполагается, что цена «Ренессанса кредита» вместе с «Согласием» будет выше 0,8–0,9 общего капитала банка и СК. По итогам девяти месяцев 2021 года капитал банка равен 36,7 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ.

Единственным акционером банка «Ренессанс кредит» является компания «Казначей-финансинвест», которая до декабря 2019 года контролировалась RCF Europe B.V. Сейчас 99,99% «КФ» принадлежит Doosti Enterprises Ltd (подконтрольна Onexim Holdings Ltd Михаила Прохорова), 0,01% принадлежит компании «Ренессанс капитал — финансовый консультант».

Ранее сообщалось, что «Лента» покупает сервис доставки продуктов «Утконос». Базовая сумма сделки, как ожидается, составит 20 млрд рублей.

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