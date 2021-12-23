«Ъ»: группа «Онэксим» Прохорова планирует продать банк «Ренессанс»

Группа «Онэксим», бенефициаром которого является миллиардер Михаил Прохоров, планирует продать банк «Ренессанс кредит». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры с Совкомбанком.

Согласно данным издания, вместе с банком могут продать и страховую компанию (СК) «Согласие» (также принадлежит Прохорову). По словам одного из источников, окончательная конфигурация сделки еще не определена.

Предполагается, что цена «Ренессанса кредита» вместе с «Согласием» будет выше 0,8–0,9 общего капитала банка и СК. По итогам девяти месяцев 2021 года капитал банка равен 36,7 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ.

Единственным акционером банка «Ренессанс кредит» является компания «Казначей-финансинвест», которая до декабря 2019 года контролировалась RCF Europe B.V. Сейчас 99,99% «КФ» принадлежит Doosti Enterprises Ltd (подконтрольна Onexim Holdings Ltd Михаила Прохорова), 0,01% принадлежит компании «Ренессанс капитал — финансовый консультант».

Ранее сообщалось, что «Лента» покупает сервис доставки продуктов «Утконос». Базовая сумма сделки, как ожидается, составит 20 млрд рублей.