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Тимошенко рассказала о диверсии с целью уничтожить Украину

Тимошенко: энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению»

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РИА «Новости»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

«Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады», — рассказала Тимошенко.

Она отметил, что это является фундаментальными вещами, прописанными в документах и законах, а также являются обязательными для исполнения.

Тимошенко также потребовала «поименно установить» тех, кто ответственен за то, что «энергетически самодостаточная» страна оказалась в подобной ситуации.

Она подчеркнула, что из-за существующей энергетической ситуации в стране, украинский бизнес терпит огромные убытки. По словам политика, «это не просто диверсия против Украины, это экономическое уничтожение страны».

Ранее Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы «Нафтогаза» в отношении «Газпрома» с требованием обязать российскую компанию продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину.

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