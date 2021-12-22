В СберБанк Онлайн теперь можно купить паи закрытого ПИФа недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 7»

В СберБанк Онлайн появилась возможность стать владельцем складского комплекса, купив паи закрытого ПИФа недвижимости «Сбер — Арендный бизнес 7». Фонд приобретает построенные и сданные в аренду крупные объекты коммерческой недвижимости – складские и логистические комплексы, торговые и офисные центры. Арендаторами складов являются крупнейшие федеральные торговые сети с долгосрочными договорами аренды. Выплаты дохода от аренды владельцам паев производятся каждый квартал. Фонд действует до 2031 года.

Как отметил вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Игорь Мамонтов, на сегодняшний день ЗПИФ недвижимости — один из лучших инструментов для сохранения капитала.

«Покупка недвижимости и последующая ее сдача в аренду уже давно не приносят былого дохода. Наше исследование показало, что доходность такого вида вложений составляет не более 5–6% в крупных российских городах, что не позволяет защитить свои вложения от инфляции. Коммерческая недвижимость всегда востребована, и сейчас в этом сегменте есть качественные объекты, которые могут обеспечить доход на 3-4% выше доходов от сдачи квартиры в аренду. Более того, рентные фонды недвижимости выплачивают доход от аренды ежеквартально, обеспечивая владельцу паев регулярный денежный поток. То есть это доход здесь и сейчас, а не в перспективе нескольких лет», — рассказал он.

«Сбер – Арендный бизнес 7» - фонд для неквалифицированных инвесторов. Для приобретения паев необходимо зайти в Сбербанк Онлайн, найти вкладку «Инвестиции» и нажать «+» справа от надписи. В списке готовых инвестиционных решений необходимо выбрать вкладку «Сбер – Арендный бизнес 7». Перед покупкой пая необходимо пройти тестирование. Минимальная сумма вложений составит 300 тысяч рублей.

Комиссия за управление составляет 1 % в год, также взимается комиссия 5 % от дохода. К примеру, при стоимости пая в 300 тысяч и возможном доходе в 10 % совокупный размер комиссий в год составит 4,5 тысячи рублей (3 тысячи – комиссия за управление и 1,5 тысячи – комиссия за успех), что заметно ниже оплаты коммунальных услуг при сдаче арендной квартиры. Также онлайн не взимается комиссия при покупке паев ЗПИФ.

ЗПИФ недвижимости привлекательны для инвесторов не только более низким порогом входа по сравнению с вложениями в саму коммерческую недвижимость, но и тем, что инвестору не нужно тратить время на решение вопросов ремонта и эксплуатации объектов, поиск арендаторов и сбор арендных платежей, а также уплаты налогов.